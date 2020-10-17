Boston Boxing Show Starts At 2 PM ET

BOSTON BOXING PROMOTIONS PRESENTS A 12 FIGHT CARD
TODAY……SATURDAY, OCTOBER 17th…..LIVE FROM WINDHAM, NEW HAMPSHIRE
Tune in at 2pm EASTERN – 11am PACIFIC
UNDEFEATED OXNARD, CALIFORNIA PROSPECT, RUDY OCHOA JR. TAKES ON NEW ENGLAND FAN FAVORITE, MATT DOHERTY (photo above, courtesy Emily Harney)
FORMER WORLD TITLE CHALLENGER, MIKE MARRONE AND VETERAN BRAWLER, DANIEL MARTZ MEET IN A HEAVYWEIGHT SLUGFEST
PLUS A HOST OF UP AND COMING YOUNG FIGHTERS INCLUDING MATTHEW TINKER, HARRY GIGLIOTTI, BRANDON HIGGINS, DANNY ROBLES and MORE